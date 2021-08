Teatrikeskus pidi "Mein Kampf" reklaami eemaldama 

17.–21. augustini Narvas peetava Vabadusfestivali üks etendusi on Poola lavastus „Mein Kampf“, mis näitab publikule viimaste aastate poliitilist olukorda Poolas. Etenduse plakat tuli aga linna juudi kogukonna palvel Rugodivi kultuurimajalt eemaldada, vahendab stena.ee. Teema oli Narvas päevakorral, aga nüüdseks on see lahenenud, sõnas üks Narva elanik Õhtulehele. Vaba Lava nõukogu esimees Allan Kaldoja tunnistas, et reklaam oli provokatiivne, kuid eesmärk oli tõmmata tähelepanu sisult fašismivastasele lavastusele, on kirjutanud ERR. Hitleri raamatus „Mein Kampf“ on ühendatud autobiograafia ja rahvussotsialistliku ideoloogia tutvustus.