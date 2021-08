Mart Riikoja | Kemps lugu – see võiks olla hinnang meie poliitikaelule 

Oleks muidugi selge liialdus kui ütleksin, et olin ainus ajakirjanik, keda poliitikust nimekaim usaldas. Loomulikult ei olnud. Aga tol ajal oli poliitikute ja ajakirjanike vahel kombeks, et kui oled midagi lubanud, siis seda lubadust on mõistlik täita. Sest kui üks või teine ajakirjanik kasutas usaldust kurjasti, siis teist korda teda naljalt ei usaldatud ja ta jäi ilma ainsast valuutast, mis maksis – informatsioonist. Teisalt jälle need poliitikud, kes ajakirjanikele igasuguseid huvitavaid väljamõeldisi tõe pähe kõrva sosistasid, avastasid peagi, et tsiteeritavate poliitikute seas neid miskipärast enam ei ole.