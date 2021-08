Juhtkiri | Kersti Kaljulaid on presidendina asendamatu? 

Kui eelmiste presidendivalimiste aegu arvati, et enam hullemaks minna ei saa, siis hetkeseis tänavuste riigipea valimistega näitab, et saab küll. Seni pole olnud ühtegi debatti, sest kandidaate lihtsalt pole. 2,5 nädalat enne valimiste algust riigikogus ja 2 nädalat enne kandidaatide valmiseelset registreerimist hakkavad poliitikud mõtisklema hoopis rahvaküsitluse idee üle. Lugu on nii kehv, et poliitikuid ei morjenda isegi näo kaotus kohalike valimiste eel. Märksõnaks on poliitikute lubaduste devalveerumine, sest eriti usuta Jüri Ratase mitmekordseid eri kujul antud lubadusi, et ta ei kandideeri presidendivalimistel.