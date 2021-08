MUUMIHULLUS! Uus kohvikruus tekitas Soomes pika poejärjekorra 

Mõned järjekorras seisjad rääkisid Ylele, et soovivad kruusi endale, teised aga tunnistasid, et kavatsevad selle hiljem netis kallima hinnaga maha müüa. Paljud koguvad toredaid kruusikesi, nõusid ja muud nänni, mida muumidest tehakse. (Ka selle loo kirjutaja peab tunnistama oma kallutatust kõige muumiliku asjus ja möönma, et on endale ja oma mehele nii mõnegi nipsasjakese või riideeseme ostnud.) Kella neljast ukse taga oodanud naine sõnas, et temal on kodus lausa ligi 100kõrvaline kruusikogu. See pole aga võrreldav mehega, kes oma naise eest järjekorras seisis – abikaasa muumikruuside kogu ligineb 600-le. Kõik vitriinkapid olla neid täis, õieti kogu elamine, muigab mees heatahtlikult. Daami kogust puudub vaid üks eksemplar, mis netiavarustes maksab 10 000 euro kandis.