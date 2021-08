Mahajäetud kuuris naise tapnud mees oli teel poja juurde, kuid hakkas hoopis kodututega jooma 

Aarne Samoilov kohtusaalis. Foto: Robin Roots

Tallinnas Filtri tee ja Juhkentali tänava nurgal olevate räämas kuuride varjus toime pandud veretöö kohtulik arutamine on nüüd läbi ning teisipäeval mõisteti roima keskne asjaosaline Aarne Samoilov kümneks aastataks vangi. Kohtuotsusest selgub, et kodutu Evelini surnuks peksnud Aarne oli tulnud Soomest Tallinna, et minna poja juurde, kuid hakkas teel sinna hoopis asotsiaalidega jooma.