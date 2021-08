Hea kvaliteet ja mugav teenindus: kliendid eelistavad eelkõige Eestis valmistatud mööblit 

Võib öelda, et kodumaise toodangu eelistamine on liikunud tõusvas joones. „Eks tihti ostetakse ka soovituste põhjal ning Eesti toodete puhul levib hea sõna kiiremini. Pärast seda, kui klient on saanud juba korra kehva kvaliteediga Poola või Hiina diivani, on ta kindlasti valmis maksma veidi rohkem, et saaks personaalse teeninduse ja kvaliteetsema toote,“ leiab Sapas.

Välismaalt ostetud mööbli puhul kipub probleemide lahendamine olema tunduvalt keerulisem. „Juures võib olla märge, et garantii kehtib, kuid reaalsuses ei toimi see hästi. Näiteks meil on Eestis tehas ning tegeleme probleemidega kiirelt,“ osutab Sapas. Ta toob välja, et neil Atto Collectionis on olnud situatsioone, kus hommikul tuuakse kliendi juurest parandustöid vajav diivan ning õhtuks, kui inimene koju jõuab, toimetatakse see ka tagasi.

Peale personaalse suhtluse ja kiire probleemilahenduse räägib otse kodumaiselt tootjalt mööbli tellimise kasuks ka kiire tarneaeg. On loomulik, et inimene loodab oma mööbli võimalikult kiiresti kätte saada – nii saab Atto Collection pakkuda tarneajaks kuni neli nädalat, samas edasimüüjatel algab see tavaliselt kuuest nädalast.

Sageli pöördutakse Atto Collectioni poole ka erisoovidega. „Kui inimene ei leia meie valikust sobivat diivanit, siis on võimalik valmistada see eritellimusel. Meil oli näiteks klient, kes tahtis nurka diivanit, kuid oli vaja, et aken selle kohal käiks lahti – ta uuris, kas saame teha kaheastmelise seljatoega diivani. Tal olid kõik soovitud nüansid teada. Meie võtsime selle plaani ette ja tegime ära,“ kõneleb Sapas.

Muuseas, Atto Collectioni plussiks kliendi silmis on ka varjatud kulude puudumine. „Meil maksavad kvaliteetsed diivanid nii palju, kui on kodulehel kirjas,“ toonitab Sapas.