Jüri Ratas: presidendiametisse ja tema valimisse tuleb tõsiselt suhtuda ning aidata kaasa, et järgmine riigipea valitakse ära augustis 

„Tänan kõiki, kes peavad mind presidendiameti vääriliseks, kuid täna tuleb arvestada kindla tõsiasjaga, et mina presidendiks ei kandideeri,“ sõnas Ratas, kes esimest korda tuli vastavasisulise sõnumiga välja juuni alguses. Ometi on tema nimi ikka ja jälle kerkinud üles kui potentsiaalse tulevase presidendina.

Karilaid pidas heaks kandidaadiks ka Jüri Ratast, kui tema vaid nõus oleks. „Jüri Ratas ise on öelnud, et tema ei kandideeri. Aga Keskerakonna valijate ja keskerakondlaste seas on suur usaldus, et Ratas sai hästi hakkama nii peaministrina ja saaks hakkama aga Eesti presidendina.“