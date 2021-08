LEEDU KRIIS: valitsus pakub lahkujatele raha, Iraak toimetas kodanikke koju tagasi 

Abdel-Rahman al-Hasani, Iraagi suursaadik Moskvas teatas laupäeval Twitteris, et riiklik lennukompanii korraldab erilennu Valgevenest. Lukašenka režiim ei tee õnneotsijate kodumaale naasmist aga niisama lihtsaks. Leedu välisminister Gabrielus Landsbergis sõnas oma riigi rahvusringhäälingule, et Valgevene valitsus takistab mõnedel iraaklastel, kes pole veel piiraladele jõudnud, ent pealinnas enam ka ei viibi, Minskisse naasta. Ta kutsub Rahvusvahelist Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) üles sekkuma ning migrantidele appi tulema.

Samal ajal hakkab Leedu ehitama moodulmajakesi, et piiriületajaid majutada ning pakub neile 300 eurot ja tasuta lennupileti, kui nood nõustuvad riigist lahkuma. Välisminister Landsbergis kommenteeris, et tema Iraagi ametivend Fuad Hussein kinnitas, et pühapäeval Minskis maandunud Iraqi Airwaysi õhumasin oli maandumisel tühi. Temale teadaolevat avaldas kusagil 300 Valgevenes asuvat iraaklast soovi selle pardal koju tagasi lennata. Selle kohta pole aga ametlikku kinnitust.

Viimase mõne kuu jooksul on Valgevene-Leedu piiri ületanud enam kui 4000 inimest, peamiselt on nad Iraagi päritolu, kuid nende seas leidub ka aafriklasi. Paljud neist on rahulolematud Leedu piiriäärsete laagrite tingimustega - võimalik ka, et inimkaubanduse ohvritele on Euroopasse pääsemise kohta kokku luuletatud lugusid, mis tegelikkusele ei vasta ning nüüd on pettumus suur. Eriti kuna enamik neist ei soovi Leetu jääda. Möödunud nädalal võttis Leedu vastu määruse, mille kohaselt võivad piirivalvurid keelata migrantidel riiki siseneda. Kui nood aga tõepoolest soovivad Leedus asüüli saada, suunatakse nad piiripunkti.