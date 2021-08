Juhtkiri | Tasuta testimise asemel rohkem vaktsineerimist 

Ühelt poolt kutsuvad president Kaljulaid, Anne Veski ja doktor Popov reklaamvideos õlga alla panema, kuid samal teatab valitsus haridus- ja teadusminister Liina Kersna suu läbi, et riik hakkab vaktsineerimata õpetajaid regulaarselt tasuta testima. Sellises testimises polekski ehk miskit hullu, kui vaktsineerimata oleks väike osake koolitöötajaist, ja sedagi tervislikel näidustustel. Kuid et vähemalt ühe doosiga on vaktsineeritud vaid 72 protsenti haridustöötajaist, siis ligi kolmandikku umbes paarikümnest tuhandest haridustöötajast pidevalt testima hakates kuluvad sellele tulevikus märkimisväärsed summad. Seega riik otsekui ütleks nii kõhklejaile kui vaktsiinivastastele – kui te ka ei kaitsesüsti ennast, siis kiiret pole kuhugi, sest riik maksab lahkelt kinni teie pidevad testimiskulud ja vajadusel ka ravi. Oleks testimine tasuline, siis ilmselt kiirustaks paljud seni viivitanud haridustöötajad juba end vaktsineerima.

Samamoodi nagu õpetajate puhul viib riik lennujaamas ja sadamates tasuta testimisi läbi ka riskiriikidest naasvatele Eesti kodanikele ja elanikele. Testimine pole küll kohustuslik, aga testide on koguarvu arvestades on see riigile suur kulu, kui lennujaamas näiteks maksab antigeeni test välismaalastele 30 eurot ja kinnitustest 61 eurot. Nende hindade kõrval on haridusministeerium enam kui optimistlik, kui loodab õpetajate kiirtestid soetada kõigest 2-5 euroga. Iseasi, kui usaldusväärsed oleksid kaheeurosed testid ning kas kord nädalas testimine on kindlustunde andmiseks piisav, kui muidu eeldatakse, et test peab olema tehtud vähem kui 48 tunni jooksul. Kaheaeurone test ei tohiks ju ka õpetajale üle jõu käia, aga ilmselt on tasuta testimine hinnaks, mida riigil tuleb maksta Eesti koolide tõrgeteta edasitöötamiseks.