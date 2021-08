SKANDAALNE MADRATSINALI: Moskva kohus määras koomikule Vene rahva solvamise eest aresti 

Milles siis solvav nali seisnes? Mirzalizade viskas nalja selle üle, kuidas moskvalased oma kortereid välja üürides diskrimineerivad üürnikke, kes pole slaavi päritolu. Ta rääkis loo, kuidas leidis oma vennaga ühte korterisse saabudes eest väljaheidetega kaetud madratsi. Eelmised üürnikud olid tema jutu järgi venelased ning Mirzalizade viskas hooletult, et „nagu selgub, määrivad venelased ent kõigepealt s*taga kokku ja lähevad siis magama“. See kommentaar ei jäänud aga niisama õhku rippuma, vaid tekitas Vene sotsiaalvõrgustikes ja riigimeedias laialdast (ning vihast) vastukaja.

Juulis läks asi koguni kohtusse, kirjutab Moscow Times. Prokuratuur leidis, et Mirzalizade madratsinali oli solvang Vene rahvuse vastu, lisaks ka ksenofoobne propaganda, mis kuulutavat Vene rahva alaväärsust. Moskva Taganski kohus kuulutaski aseri koomiku neis tegudes süüdi. Mirzalizade ise sõnas, et süüdi ta end ei tunnista, kuid vabandust võib sellegipoolest paluda. Ta avaldas kahetsust inimeste ees, kes tema sõnul nägid kontekstist välja rebitud naljakillukesi, mis aga ei näidanud tema esinemist täispikkuses. Ta ütles, et mõistab, kuidas sellisena esitletud klipid võivad inimesi solvata. Ta rõhutab, et teine Vene meedias esile toodud, ksenofoobseks kuulutatud videoklipp on samuti kontekstist välja lõigatud ning on iroonilisel kombel hoopis tema enda pila ksenofoobia vastu.