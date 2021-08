LAATADEL POLEGI KOROONAPIIRANGUID?! Ärritunud korraldaja: „Mis kuradi riik see on, kes annab ebaselgeid juhtnööre, millest üks loeb välja üht ja teine teist!“

Laadapidajad on leidnud valitsuse uuest koroonapiirangute seletuskirjast lõigu, mis lubab korraldada ükskõik kui suure osavõtjate arvuga üritust – peaasi, et on piiramata ala ja inimesed pidevas liikumises. Samas jätavad osad korraldajad järjest laatasid ära, kuna pole seletuskirjas seisvast kuulnudki.