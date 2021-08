INIMTEGEVUSE MÕJU ON FAKT: ÜRO teadlaste kliimaraport andis tulevikuks karmi hoiatuse 

Esmaspäeval avaldatud ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertnõukogu (IPCC) töörühma hindamisaruanne on esimene mitmetest lähikuudel ilmavalgust nägevatest kliimaraportitest. Need tuuakse avalikkuse ette enne novembris Glasgow's toimuvat suurt kliimakonverentsi COP26. Äsja avaldatud 42leheküljeline dokument näitas, et rõõmustamiseks kuigi suurt põhjust pole. ÜRO peasekretär Antonio Guterres teatas, et IPCC töörühma esimene raport on „inimkonnale punaseks häireks“.