Miks ma hakkasin looduslikke ja keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid kasutama 

Meie kolmeliikmelise perekonna (mina, elukaaslane ja väike poeg) teekond puhtama elu poole sai alguse umbes poolteist aastat tagasi. Nimelt hakkasin ühel hetkel tajuma, et voodipesu ajab mind sügelema, sama lugu oli paljude riietega (mille kandmine vanasti mingeid probleeme ei tekitanud). Eeldasin, et nahk on lihtsalt kuiv ning kreemitasin seda agaralt – ei aidanud eriti. Mõni aeg hiljem märkasin, et ka poeg niheleb voodis liiga palju. Viisin üks ja üks kokku ning mõistsin, et ilmselt on kurjajuur supermarketist ostetud pesupulber. Seesama pesupulber, mida olin aastaid kasutanud, ei sobinud kahjuks enam meile.

Tõsiasi on ju see, et tavalised pesuvahendid sisaldavad kemikaale, mis jäävad riietesse ka pärast pesemist ning hakkavad imbuma läbi naha – eriti juhul, kui riided on niisked (näiteks higistades). Taolised kemikaalid võivad põhjustada allergiaid või muid nahaprobleeme. Minu nahk oligi alustanud protestimist.

See pani mind kogu temaatika peale mõtlema. Keemia on igal pool meie ümber – köögis kraanikausi kõrval, elutoa põrandal (kus poeg mängib), pehmes voodis koos meiega, alati riietega kaasas. Kogu see keemia, millega kokku puutume, jõuab meie organismi. Miks peaksin mina või mu väike laps oma kehasse mürke koguma? Jah, praegu ei pruugi see tunda anda, kuid tegemist on ju pikemaajalise protsessiga. See hakkas mulle muret valmistama ning asusin alternatiive otsima.

Nüüdisajal võtab looduslike pesu- ja puhastusvahendite valik nii supermarketites kui ka ökopoodides silme ees kirjuks. Mida aga võtta ja mida jätta? Sattusin sel teemal mõtteid vahetama elukaaslase emaga, kes on juba mõnda aega püüdnud elada loodussõbralikumat elu. Tema kindel soovitus oli Saksa sari Frosch, mille puhul kiitis ta peaasjalikult toodete koostist.

Esmalt on Froschi tooted ilma selliste kahjulike kemikaalideta nagu fosfaadid, boraadid, formaldehüüdid, halogeenorgaanilised ühendid. Kõikides vahendites kasutatakse ainult naturaalseid toimeaineid. Laias laastus võiks jagada Froschi toodete koostise niiviisi: kodumaised pindaktiivsed ained (mis on biolagunevad), troopilised pindaktiivsed ained, oma keskkonnasõbraliku veepuhastusjaama demineraliseeritud vesi ning minimaalselt toiduvärve ja kosmeetikatoodete nõuetele vastavaid aroome. See kõik muudab Froschi vegan puhastusvahendid tunduvalt nahasõbralikumaks.

Globaalse kliimakriisi valguses ei saa jätta märkimata ka seda, et Froschi tooted on keskkonnasõbralikud. Näiteks kasutatakse pakendites ringlussevõetud materjale (et vähendada koormust keskkonnale) ning ettevõtte omandis olev veepuhastusjaam tagab kõrgetasemelise hügieeni ja parima võimaliku reoveepuhastuse. Kuna kasutuses on peamiselt kodumaised ja kiiresti taastuvad toorained (näiteks palmiõli asemel rapsiõli ning kookosõli asemel oliiviõli), siis hoitakse kokku energiat ning vähendatakse keskkonnasaastet. Samuti hoitakse oma tootmises ära troopiliste kasvupindade, näiteks vihmametsade, hävitamist.