HÕISKAS ENNE ÕHTUT? Mees kinkis Eda-Liis Kannile uhke kabrioleti – mis polnud veel ära ostetud! 

„Tulin maalt ja hoovis ootas mind punane kabriolett, tuled põlesid, mootor töötas,“ rääkis Eda-Liis Kann (42) õhinal Kroonikale oma sünnipäevast, mil arhitektist elukaaslane Haldo Oravas (60) teda tõelise luksusesemega üllatas. „Kapotil oli jääkuuler rooside ja šampanjaga. Ma ei osanud kohe kuidagi reageeridagi. Haldo lasi ennast oodata. Lõpuks saabudes teatas, et see on emme kingitus.“