Vene piirilt saadeti tagasi 240 inimest  

Minister märgib vastuseks riigikogulase Helmen Kütile, et võrreldes COVID-eelse ajaga on piiriületajate arv seoses reisipiirangutega langenud 90 protsenti, seda nii maismaa-, mere- kui ka õhupiiril. „Kuna ajas on ka COVID ja teised piiriületuse reeglid muutunud, siis statistika mõttes on mõistlik vaadata ainult juulikuud, sest alles juunis avati välispiiri ületamine vaktsineeritud kolmandate riikide kodanikele,“ selgitab siseminister Kristian Jaani. Tallinna lennujaamas kontrollitakse COVID reeglite täitmist kõikidel piiriületajatel, kes saabuvad lendudega kolmandatest riikidest. Käesoleva aasta juulis on tõkestatud piiriületus 16 isikul, lausus ta.