Õiguskantsler: vaktsineerimata ajateenijate väljaloa piirang seadusi ei riku 

Nimelt pöördus õiguskantsleri poole vandeadvokaat ja teatas, et tema kliendi kaudu on jõudnud infatsioon sellest, et suur hulk 29. nädalal teenistust alustanud ajateenijaid tunneb, et neile avaldati vaktsineerimiseks lubamatut survet sellega, et vaktsineeritud ajateenijatele antakse väljaluba sagedamini kui vaktsineerimata ajateenijatele. „Peate oluliseks rikkumiseks ka seda, et värsketele ajateenijatele jäeti vaktsineerimisotsuse tegemiseks vähe aega. Asjaolude uurimise tulemusel leian, et kaitsevägi ei ole käitunud õigusvastaselt ega rikkunud vaktsineerimisvabaduse põhimõtet. Ka ei ole tuvastatav diskrimineerimine või ajateenijate isikupuutumatuse rikkumine,“ leiab õiguskantsler vastuses. „ Sunniviisilist vaktsineerimist ei ole rakendatud. Väljaloale saavad kord kuus ka vaktsineerimata ajateenijad. Kaitseväe juhataja kinnitas õiguskantslerile infokirjas oleva teabe õigsust, sh seda, et väljaloale saavad kõik.“