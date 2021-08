Nelja Eesti tippjuhi ettepanekud ühiskonna lahti hoidmiseks: vaktsiinikiirabi laiendamine, fookus noortele, kaitsepookimine inimestele lähemale 

3.1. VAKTSINEERIJATE ARVU SUURENDAMINE

1. Koolitused immuniseerimisõiguse saamiseks on küll alanud, kuid neid on toimunud meile teadaolevalt 2, need on toimunud virtuaalselt ning mõlemal juhul oli piirarvuks 100 inimest, mis täitus üli kiiresti ning paljud huvilised jäidki virtuaalse ukse taha. See probleem vajab kiiret lahendust, seega koolitused võiksid toimuda nt 1-2 korda nädalas, ilma igasuguse ülemise piirarvuta ja jätkuvalt virtuaalselt, tagamaks kiirust ja võimalikult suurt hulka inimesi, kes tohivad süsti teha.

2. Süstijatele, kes teevad tööd väljaspool normtööaega, tuleb tagada adekvaatne hüvitis. Süsti hind on vajalik just erameditsiini ressursi saamiseks, et kiirelt süstida. See hind saab kehtida ainult covid vaktsineerimisele, vajadusel tähtajaliselt 3 kuud. Sh. perearstidele, kes ei ole üle finantseeritud. Süsti hinna tõusuga tekib kohe ka juurde süstijaid ja siis ei ole enam probleem süstijate puuduses.

Mida kauem me süstime, seda kauem me testime. (Test on 45 eur)

3.2. VAKTSIINIKIIRABI PROJEKTI KOHENE LAIENDAMINE

1. 3 x Vaktsiini Kiirabi sõidavad läbi kõik 300 väljaspool linnu asuvad maapoed kuu aja jooksul. Igasse „külastatavasse maapoodi“ pannakse nädal varem välja silt vaktsineerimise aja osas. Teine doos sama põhimõtte alusel + neli nädalat (Moderna vaktiin). (Mõelda präänik igale vaktsineeritavale)

Need 3 vaktsiini kiirabi sõidavad seega 2 kuu jooksul läbi 2 korda kõik poed – esimene süst ja kuu pärast teine süst. Teenust võib osutada kes iganes kui ei ole „kiirabi autosid“ – Samas võiks selle ülesande panna korraldada Tallinna Kiirabile kes koordineerib 2 autot Põhja-Eestist ja 1 Lõuna-Eestist;