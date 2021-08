Inglise armee hakkab toitu laiali vedama 

Mail on Sunday kirjutab, et seetõttu on raskendatud toiduainete või ravimite laialivedu ladudest poodidesse. Valitsus küll pikendas autojuhtide lubatud tööpäeva üheksalt tunnilt kümnele, kuid sellest ei piisa, et kaup kaugematesse piirkondadesse aegsalt kohale jõuaks.