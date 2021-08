PUUDEGA INIMESTE IMELINE TERVENEMINE! „Tegemist ei ole aadlitiitliga, mis, kui juba määratud, siis kestab surmani.“ 

PUUE Mida aasta edasi, seda vähem tuvastatakse sotsiaalkindlustusameti esmakordses ekspertiisis puue. Foto: Andriy Popov / Alamy (Vida Press)

Mida aasta edasi, seda vähem tuvastatakse sotsiaalkindlustusameti (SKA) esmakordses ekspertiisis puue. Tuhanded haiged on kordusekspertiisidegi tulemusel otsekui võluväel terveks saanud. „Neid inimesi on nii kohutavalt palju, kes toetustest ja teenustest on ilma jäänud. Vägisi tundub, et meie arvelt tahetakse lihtsalt kokku hoida, teised riigid vajavad ju abi. Ja neile antakse ka! Aga vot oma rahvas, see on nagu sõnnikuhunnik!“ pahandavad ekspertiisides pettunud inimesed.