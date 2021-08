Juhtkiri | Kas erakonnad tahavad võimatut? 

Paraku võib too välistamisprotsess oodatust kallimaks maksma minna, kui parlamendierakondade võimetus kokkuleppele jõuda peletab teisigi võimalikke presidendikandidaate. Ohumärgiks on nii koalitsioonierakondade tahtmatus esitleda akadeemikut kui oma partei kandidaati kui ka võimaliku kandidaadi suhtes kõlanud kriitika. Kas sellist inimest saabki üldse olemas olla, kellel on kõikidel Eestit ja siinsete inimeste elu puudutavatel teemadel kindlad ja selgelt sõnastatud seisukohad, mis samal ajal sobivad ühtviisi hästi kõikidele erineva maailmavaatega erakondadele?

Kui Soomerele saab ette heita sisepoliitilist kogenematust ja vähest välispoliitilist kompetentsi, siis tuleks kõiki eelnevaid ja järgnevaid presidendikandidaatide kandidaate kaaluda samadel alustel. Mäletatavasti pidi Jüri Raidla ise veenma võimuerakondade esimehi, et tal napib välispoliitilist kogemust, ja mitte vastupidi. Milline välissuhete-alane pädevus on aga viimati võimalikuks kandidaadiks nimetatud Alar Karisel, praegusel ERMi direktoril? Ja kas poleks riigikogulaste ülekaalukas toetus talle justkui äraspidine hinnang tema kunagisele tööle riigikontrolörina, kes valitsejate vigadele piisavalt valgust heites loobub juba eos poliitikutele meeldimise soovist? Samuti taas võimaliku nimena esile kerkinud Jüri Luik on küll poliitikas läbi ja lõhki karastunud, kuid teab seetõttu ilmselt seda paremini, millal tasub poliitilistest mängudest kõrvale hoida.