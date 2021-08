New Yorgi kuberner kamandas osariiki kui isevalitseja: nüüd ähvardab teda vangla! 

New Yorgi peaprokurör Letitia James teatas ajakirjanikele, et seni teada olevalt on New Yorgi kuberner Andrew Cuomo seksuaalselt ahistanud 11 naist, vähemasti pannud nad oma kommentaaridega ebamugavust tundma. Kõige tõsisemad on Cuomo assistendi süüdistused, ja too julges neist ka avalikult teada anda: Cuomo olevat teda oma residentsis ahistanud mullu 16. novembril ja kui nad tegid detsembris selfit, siis käppinud ta tagumisi sfääre. Laupäeval teatas Albany maakonna šerif Craig Apple, et on naise advokaadi kaebuse põhjal algatanud kriminaalasja, mis võib viia kuberneri vahistamise ja vanglasse pistmiseni.