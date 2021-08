Taavi Libe | Soomere solgutamine näitab poliitikute ja valimissüsteemi nõrkust 

Oma kuraditosina aasta jooksul ajakirjanduses on mulle selgeks saanud, et olenemata küsimuse ebameeldivusest on igal juhul otstarbekam ajakirjaniku küsimusele mingi vastus anda ning mitte vastamisest loobuda või hullem veel – peitu pugeda. Kui head vastust tõesti pole, siis on alati variant paluda ajakirjanikul veidi aja pärast uuesti ühendust võtta, et vahepeal mõistlik vastus välja nuputada. Ilmselt viibutab nii mõnigi kommunikatsiooniguru mu seisukoha peale näppu ning suudab hetkega loetleda kahe käe sõrmede jagu olukordi, kus no comments on igasugusest sisulisest vastusest targem, aga mulle tundub, et midagi öelda on targem kui mitte midagi öelda.