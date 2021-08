Katrin Pauts | Üks korralik president olgu ikka ilus! 

Loomulikult peab president olema puhta minevikuga, tark ja muidu väljapaistev ühiskonnaliige, aga kas meil selliseid inimesi siis vähe on? Neid peaks olema jalaga segada! Millegipärast aga ei taha paljude eeskujulike kodanike nimed potentsiaalse presidendikandidaadina kuidagi üles kerkida. Miks küll? Keegi ei julge otse öelda, et nad lihtsalt ei näe piisavalt head ehk foto-ja telegeenilised välja. Neil ehk ei ole piisavalt jõulist tämbrit. Selle asemel jahutakse ebamäärasest „karismast“, täpsustamata, mida sellega silmas peetakse. Eks kesisema ja kidurama välimusega presidente ole muidugi ajaloos kah olnud, aga kui palju me neist praegu teame ja räägime?