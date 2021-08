Itaalia politsei sai lõpuks kätte Napoli La Madrina 

Licciardi vahistati, kui ta andis pagasit lennule Malagasse. Ta ütles politseinikele, et tahtis oma tütart külastada ja tal olnud Hispaania päikeserannikul, Costa del Solil ka mõni muu asi korda ajada. Itaalia prokurörid olid juba varem osutanud politseile, et camorra püüab nüüd sealkandis, eriti Ibizas ja Mallorcal, juuri alla ajada.

Esimesena tuntud camorra-juhtidest võttis Licciardi enda käe alla ka Napoli tänavaprostituudid ja lõbumajad ning alustas naiste hankimiseks koostööd Albaania kurjategijajõukudega. Varem olid maffiamehed peljanud nii alandava asjaga tegeleda. Maria suutis üsna kiiresti endale allutada paarkümmend väiksemat jõuku, edendades rahapesu, enampakkumiste tulemuste võltsimist, salasuitsude müüki ja muid valgustkartvaid asju. Tema käe all on usutavasti ka Napoli suurim äärelinn Secondigliano, mis on tuntud narkootikumiparadiis, kirjutavad Itaalia ajalehed.