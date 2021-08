VIDEO | METSATULEKAHJUD KREEKAS: inimesed peavad kodusaare maha jätma

Peaminister Kyriákos Mitsotákis nimetab 2021. aasta suve õudusunenäoks – Kreeka kannatab 30 aasta rängima kuumalaine all ja riiki laastavad ulatuslikud metsatulekahjud. Põlengute tõttu on evakueeritud tuhandeid inimesi ning tules on hävinud enam kui 56 000 hektarit metsa.