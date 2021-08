Isamaa peasekretärina jätkab Priit Sibul, erakonna aseesimeesteks said Urmas Reinsalu, Riina Solman ja Tõnis Lukas 

Priit Sibula sõnul on Isamaa järgnevate kuude prioriteet saavutada kohalikel valimistel parim võimalik tulemus. „Isamaa suurim tugevus on alati olnud meie liikmed. Ettevalmistused valimisteks on olnud head ning ühtse ja tugeva meeskonnaga saavutame valimistel edu,“ ütles ta.

Volikogu esimeheks valiti Mart Maastik. Maastik on viie lapse isa, Saaremaa Vallavolikogu liige ja Isamaa Saaremaa piirkonna esimees. Volikogu aseesimeesteks said Pille Lill ja Tarmo Kruusimäe.

Maastiku sõnul seisab ta volikogu esimehena konservatiivse maailmavaate eest. „Meie naabritel on kodumaa, eestlastel aga isamaa ja emakeel. Konservatiivse erakonnana on ja jääb Isamaa selleks erakonnaks, kes kaitseb ja hoiab rahvusriiki, keelt, kultuuri, mille alustalaks on perekond. Isamaa volikogu esimehena seisan selle eest, et Isamaa jätkaks ja tugevneks nendes valdkondades nii sõnades kui tegudes,“ sõnas ta.