ERMi direktorist Eesti presidendiks? Alar Karis: ootan kõigepealt konkreetset ettepanekut  

Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis tõdes, et talle ei ole siiski tehtud konkreetset ettepanekut kandideerida presidendiks. Küsimuse peale, kas erakonnad arutavad tema kui potentsiaalse kandidaadi nime, sõnas Karis, et erinevate nimedega mängitakse ja inimestel on õigus seda teha.

„See on hüpoteetiline mäng ja ma ei ole harjunud selliseid asju tegema,“ selgitas Karis, et on elus kandideerinud mitmetele kohtadele ja on alati vastanud siis, kui ettepanek päriselt tehakse.