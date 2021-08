Reinsalu vaktsineerimisest: kes selles asjas mille eest üldse vastutab?! 

See on kõige murettekitavam. Seda plaani POLE ka praegu!“ tõdeb ta.

„Seetõttu on üpris ähmane, kas valitsus suudab seatud eesmärke täita. Ilmselt tahtlikult polegi paika pandud vaheeesmärke sihtgruppide lõikes. Kogu see asi on tavamõistusele juhtimislikult äärmiselt segane.

Terviseminister ütles, et Marek Seer vastutab töörühma juhina vaktsineerimise eest ja teab konkreetseid detaile. Marek Seer ütles, et ta lahkub ametist ja tema soovitaks ministril seda vaktsineerimisjuhi kohta üldse mitte luua. Kaja Kallas ütles, et vastutab Tanel Kiik. Tanel Kiik ütles, et Marika Priske pidi ametist lahkuma, sest vaktsineerimisel tuleb kiiremini edasi minna. Maris Jesse ütles, et tuleks muudatusi teha vaktsineerimises, aga ta ei saa ise seda käskida, sest vaktsineerimist juhib Seer. Küll saaks käskida minister Kiik. KES SELLES ASJAS MILLE EEST ÜLDSE VASTUTAB?“ pärib Reinsalu.