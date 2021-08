Jõhkardid tapsid Viljandi kirikuõpetaja kassi

„On kummaline mõelda, et Viljandis, selleks loomises loodud ja NYT poolt reklaamitud linnas, folgipealinnas on kusagil peidus tige, julm ja vägivaldne Viljandi. On kummaline mõelda, et kusagil Pika tänava kandis luusib ringi maniakk, kes varitseb ja tulistab kaitsetuid loomi,“ ütleb Tiitus, kes lubab politseisse avalduse teha. „Olen väga tänulik Triibule, kes mu nelja lapse õrnas eas on nende väntsutused välja kannatanud ja lasknud neil kogeda, mis tähendab armastus ja hool, aga ka valu, surm ja lein. Me tegime selle läbi üheskoos. Sinust aga, tundmatu kangelane, kes sa kusagil oma õhupüssiga varitsed, on mul lihtsalt kahju,“ leiab Tiitus. „Parem otsi mind üles Jaani kirikust, pihi oma süda puhtaks ja leia Jumala abiga midagi, mis vääriks tõelise mehe nime.“