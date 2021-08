Kitarrijuhtmega last löönud inimene pääses kriminaaluurimise alt  

Kahtlustuse järgi lõi too 2017 aasta juunis Tallinnas korteris poega ühel korral kitarrijuhtmega istmiku piirkonda, millega tekitas valu. Tegemist on teise astme kuriteoga, mille eest karistusseadustik näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse. Kahtlustataval on üks kehtiv väärteokaristus. Rasket tagajärge või kahju ta oma kuriteoga ei põhjustanud. Karistust kergendavaks asjaoluks on puhtsüdamlik kahetsus, selgub Põhja ringkonnaprokuratuuri kriminaalasja lõpetamise määrusest. Prokurör lõpetas menetluse ja kohustas last löönud inimest osalema Papaver MTÜ poolt määratud nõustamistes.