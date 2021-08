Paku varjupaigakassile hoiukodu! 

Varjupaikade MTÜ hoole alla jõuab aastas umbkaudu 4000 koduta looma ja nende seas on üsna palju neid, kellele varjupaik pole mingil põhjusel sugugi parim lahendus. Enamasti vajavad hoiukodu kassid – ja põhjused on väga erinevad. Näiteks ei ole suur seltskond erinevat päritolu kasse parim koht kiisule, kes vajab igapäevast ravi (kodune elu ja personaalne hoolitsus kiirendab alati paranemist), on agressiivne (selle põhjuseks võib olla stress, mida omakorda põhjustab varjupaiga ülearu arvukas seltskond) või väga arglik (kodused olud ning inimeste pidev lähedus ja tähelepanu aitab pelglikul loomal kiiremini sotsialiseeruda), aga ka vaktsineerimata kassipojad, kellel on varjupaigas ohtlik olla võimaliku nakkusohu tõttu. Hoiukodu on kassi jaoks justkui vaheetapp tänavalt tuleku ja päriskoju mineku vahel, mis muudab päriskodus kohanemise oluliselt lihtsamaks.