Valgevene aktivisti elukaaslane: mina ei usu, et Vitali ennast ära tappis 

Bažena Žlodudž (pildil) ei leina oma armastatut üksi. Teisipäeval kogunesid Valgevene saatkonna ette Šišovi mälestama ja režiimi vastu meelsust üles näitama sajad rahvuskaaslased. EuroNews vahendab, et enamik neist on kas veendunud, et aktivist mõrvati, või siis pole selles päris kindlad, ent on valmis sellist jõhkrust Lukašenka režiimist uskuma.