Top | Plats puhtaks - Priske, Jesse ja Seeri minek 

Auu, presidendikandidaat!

23 päeva on presidendivalimisteni riigikogus, kuid erakondadel on endiselt meri põlvini, kui jalaga anti Tarmo Soomerele – mis ta siis ise ronib presidendiks tahtma! Selles olukorras on enam kui huvitav, kes julgeks väljastpoolt erakondi kandideerida, kui on teada, et jagatud häältelubadused pole kunagi midagi maksnud, kui meenutada Mart Helme kõigest 16 häält möödunud korral valimiskogus – tema poolt ei andnud hääli isegi mitte kõik need, kes ta üles seadsid.

Teadusminister toetab antivaksereid

Tuleb välja, et üldhariduskoolide õpetajaist on vaid 70 protsenti vaktsineeritud. Mida teeb selles olukorras valitsus? Selle asemel, et pedagooge jõuliselt vaktsineerima suunata või kehtestada välismaa eeskujul vaktsineerimiskohustus, hakkab valitsus vaktsiinivastaseid riigi raha eest testima. Antivakserid saavad pidada peenikest naeru – lapsevanemail pole võimalik nõuda, et lastele annaksid tunde ohutud vaktsineeritud õpetajad, kuid maksumaksjaina maksavad nad kinni nii vaktsiinivastaste regulaarsed testimised kui hilisema haiglaravi.

Surm politsei käe läbi

Noore mehe mahalaskmine politseiniku poolt Läänemaal vallandas samasuguse arutelu kui mõne aasta eest Vabaduse väljakul haige mehe mahalaskmise järelgi. Kuna noaga vehkiva haige inimese mahalaskmine ei tundunud proportsionaalne, siis soetas politsei säästvamad taserid. Nüüd aga tuli välja, et taserid on küll olemas, aga seisavad laos ning ka taseri kasutamise koolitusi polnud Läänemaa politseinikule nelja aasta jooksul tehtud. Kuigi lisaks püstolile ja taserile on politseinikel ka teleskoopnui ja pisargaas, otsustati Läänemaal letaalse vahendi kasutamise kasuks.

