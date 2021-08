Juhtkiri | Presidenti otsides 

Seega oleme olukorras, mis vähemalt hetkel paistab veel kehvem kui oli eelmiste valimiste aegu, sest tollal olid juba mitu kuud kestnud presidendidebatid, kuid nüüd pole neidki. Valimisteni jäänud väheste päevade jooksul on mõne uue kandidaadiga positiivset üllatust pakkuda üha raskem. Pigem lastakse ükskõik milline serveeritav kandidaat üldsuse poolt sõelapõhjaks mitte kandidaadi isiku pärast, vaid seetõttu, kuidas intriigitsevad erakonnad kohtlevad rahva õigustatud ootusi – me ei taha presidendiks mustkunstniku kübarast väljatõmmatavat üllatusjänest.

Soomerele kingaandmise järel ei jää parteidel muud, kui käia välja igaüks omaenda kandidaat. Mitte otsides populaarseid nägusid väljastpoolt erakondi, vaid vastutust võttes just parteide eneste liikmeskonnast. Mõistagi võib see raske olla, eriti kui Reformi- ja Keskerakonna kokkuleppe kohaselt on õigus riigipea nimetamiseks just Keskerakonnal, kuid neil on mängust väljas nii Ratas, Mailis Reps kui Eesmaa, kuid kelle mure peaks nende lühike pink olema? Kui uut riigipead ei suuda valida ei riigikogu ega valimiskogu, ning uuel katsel jällegi ka riigikogu, siis Kaljulaidi automaatne jätkamine presidendiametis tundub kõige väärikama lahendusena erakondade lehmakauplemise taustal.