Küsimus | Miks haridusminister Kersna toetab rahaliselt vaktsiinivastaseid? 

Jürgen Rakaselg, riigikoolide osakonna nõunik: Selleks, et hoida hariduselu avatuna ja tuvastada nakkus võimalikult varakult, on haridus- ja teadusministeerium kavandanud, et kõik haridusasutuste töötajad, kes pole end veel vaktsineerida jõudnud, peaksid tegema kord nädalas kiirtesti, et tuvastada nakatumine võimalikult varakult. Kiirtestide täpsem kasutuspraktika on veel partneritega täpsustamisel, kaalumisel on mitmeid erinevaid mudeleid. Peame siin arvestama haridusasutuste erineva suuruse, paiknemise, koolitervishoiutöötaja kättesaadavuse jm aspektidega.