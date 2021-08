KELLE PILT ON SU TELEFONIS? Apple hakkab uue tarkvara abil pedofiile püüdma 

Apple avaldas plaani hakata USAs olevatest iPhone'idest otsima lapspornograafilisi pilte. Plaan on lastekaitseorganisatsioonidele väga meeltmööda, kuid turvasüsteemide eksperdid leiavad, et uuendust saavad kurjalt ära kasutada riigid, kes oma kodanikke jälgida tahavad.

Johns Hopkinsi Ülikooli krüptograafiateadur Matthew Green hoiatas, et süsteemi saab kasutada süütute inimeste süüdilavastamiseks. Näiteks saab inimestele saata pealtnäha süütuid pilte, mille „sõrmejälg“ oleks disainitud selliseks, et see vastab lapspornograafia omale. See võib petta ära Apple'i algoritmi ja kutsuda esile õigusliku sekkumise. „Uurijad on sellega päris lihtsasti hakkama saanud,“ kommenteerib Green ABC News'ile, et Apple'i plaan polegi nii läbimõeldud.