Paavo Randma | Kas prostituudi teenuse kasutamine on vägistamine? 

Viimasel ajal on kõlanud ettepanekuid leppida seaduse tasandil kokku, et vägistamine on juba see, kui vahekord toimub ühe osapoole selge nõusolekuta. Julgesin avaldada selle ettepaneku suhtes mõningast skeptilisust (https://www.err.ee/1608269793/riigikohtunik-paavo-randma-kohtusaal-magamistoas). Selle muudatuse näol ei oleks tegemist võluvitsaga, mis lihtsustaks süüdlaste ehk siis tahtevastasesse vahekorda astuja vastutusele võtmist. Teiste riikide sellekohane kogemus on täiesti olemas ning paraku mitte just eriti julgustav, vähemalt minu hinnangul. Lähtudes põhimõttest, et tark õpib teiste, rumal aga enda vigadest, pidasin vajalikuks mõningatele suure tõenäosusega esile kerkivatele valupunktidele enda arvamusloos vihjata, kui ka Eesti seadusandja peaks vajalikuks valida selline tee.