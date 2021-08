KORD ON SELLINE! Kuidas saab klientide Covid-tõendit kontrollida töötaja, kellel endal seda polegi? 

AS Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri Link ütleb, et Tallinki töötajatest nii laevadel kui ka hotellides on 80% vaktsineeritud. Viirusel on ju otsene mõju nende tööle – laialdase leviku korral pannakse piirid kinni ning laevad ja hotellid jäävad tühjaks. Praegu kontrollitakse Covid-tõendeid Tallinna ja Stockholmi vahelistel kruiisilaevadel. Need töötajad, kes ei ole saanud kaitsesüsti ega koroonat läbipõdenud, saavad küll ametipostil jätkata, kuid peavad jälgima rangemaid ohutusnõudeid. Näiteks kandma kogu aeg maski. „Kedagi me diskrimineerima ei hakka,“ lisab ta.