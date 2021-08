VEMBAGALERII | (S)EKSPERIMENT | Kiimaportaalis mehed juba ümber augu ei tiiruta: tervitust asendab peenisepilt! 

Tervituse asemel peenisepilt? Kiimaportaalis Iha.ee sai Õhtulehe naisreporter neid kuhjade viisi! Väike valik neist on näha lisatud vembagaleriis. Kui tutvumisportaalides peavad naised mõnikord maadlema meestega, kes saadavad robustseid kirju või siivutuid fotosid, siis kiimaportaalis on see täiesti tavaline argipäev.