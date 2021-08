Ratas: Soomerel pole piisavalt toetust, et olla järgmine president

Keskerakonna juht Jüri Ratas ütleb, et reedel toimunud parlamendierakondade koosolekul selgus, et Tarmo Soomerel ei ole parlamendierakondade hulgas piisavalt toetust, et temast saaks järgmine president.