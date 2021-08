PRESIDENDIKANDIDAADILE TEHTI LIIGA? Jürgen Ligi räägib, mis sai Tarmo Soomerele saatuslikuks

Keskerakonna juht Jüri Ratas ütleb, et reedel toimunud parlamendierakondade koosolekul selgus, et Tarmo Soomerel ei ole parlamendierakondade hulgas piisavalt toetust, et temast saaks järgmine president. Soomere ise leiab, et tal pole sobilik seda otsust kommenteerida.