Leitud: Põhja-Tallinnas kadunud Ivani aitas tagasi koju tähelepanelik kodanik

Reede õhtul kella 21.15 ajal sai häirekeskus teate mehelt, kes kirjeldas, et Miinisadamas on juba tundide viisi üks eakas härra ning kui ta temaga juttu tegi, olid härra vastused üsna arusaamatud. Hinnates, et mees võib abi vajada, andis ta sellest kohe hädaabinumbril teada.