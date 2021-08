Eesti ei nõustu Freehi advokaadibüroo leppetrahviga 

Büroo tahab meie riigilt tehtud töö eest raha saada ning peale selle lepingu ülesütlemisest tingitud leppetrahvigi tasumist, kuid ministeerium kahtleb tehtud töös ja on esitanud arvetega seotud vastuväited. „Valitsus tegi 18.02. 2021 kabinetiistungil rahandusministeeriumile ülesandeks lõpetada advokaadibürooga Freeh Sporkin Sullivan LLP sõlmitud õigusteenuse leping. Lepingu lõpetamise protsess ei ole veel lõppenud,“ on öelnud rahandusministeeriumi nõunik Erki Peegel.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi nõuniku Risto Kase sõnul ei nõustu Eesti esitatud nõudega. Riigikogu erikomisjoni esimees Eduard Odinets on ERRile öelnud, et rahandusministeeriumi ülevaatest on selgunud, et praeguseks on riik advokaadibüroole tasunud arvete alusel umbes 600 000 eurot ning ootab enne ligi 200 000 euro maksmist ootab tehtud töö üleandmist. Leppetrahvi suurus on kaks protsenti lepingu tasust ehk siis 60 000 eurot.