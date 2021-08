Pärnumaal põleb kolm hektarit metsa, suits võib jõuda elumajadeni 

Häirekeskus sai teate tulekahjust täna, neljapäeval kell 17.16. Sündmuskohal selgus, et Saarde vallas Metsaääre külas on taassüttinud metsaalune pinnas ja mets samas piirkonnas, kus tulekahju puhkes ka päev varem. Hinnanguliselt on tulekahju hetkel levinud 3 hektari suurusele alale.