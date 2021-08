Covid-19 tõendit ei nõuta pühakodades ega parvlaevade söögikohtades, erandid on ka noortele 

Jumalateenistusi ja usulisi talitusi võib alates 9. augustist teha arvestusega, et pühakodades saab viibida kuni 50 inimest või tuleb arvestada 50protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Seega Covid-tõendit seal kontrollima ei pea. Siseruumides tuleb igal juhul kanda maski ning liikumisel ja ruumis paiknemisel arvestada hajutatust. Pühakoda peab täitma ka desinfitseerimisnõudeid.

Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded. See tähendab, et kui siseruumis on osavõtjaid üle 50, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.