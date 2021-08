AstraZeneca vaktsiini loojast tehti Barbie-nukk 

Sarah Gilberti sarnane Barbie kuulub tervesse naisteadlaste nukkude sarja. Nende seas on ka näiteks austraallanna dr Kirby White, kes valmistab meditsiinitöötajate kaitseriideid, Brasiilia bioloog dr Jaqueline Góes de Jesus ning ameeriklannast medõde Amy O'Sullivan. Mattel teatas oma pöördumises, et soovib praegusel ajal avaldada austust eesliinitöötajatele ja meedikutele.

Naisteadlaste ja -meedikute nukukollektsioon. Foto: Reuters/Scanpix

Mida aga arvab nukust professor Gilbert ise? Ta tunnistas Briti väljaandele The Guardian, et algul ei osanudki ta midagi arvata, tema meelest oli see väga kummaline. Ent kui ta oli veidi järele mõelnud, jõudis ta siiski järeldusele, et kui selline nukukollektsioon innustab noori tüdrukuid arstideks ja teadlasteks hakkama, ju siis on sellest ikka mingit kasu. Omanäolise Barbie kavatseb ta oma töökohal riiulile teiste tunnustuste kõrvale panna.