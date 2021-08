VIDEO | 144 AASTAT TAGASI KODUNT MINEMA AETUD: indiaani hõim naasis oma maadele 

Pidulik üritus lükkus koroonaviiruse tõttu veidi edasi, et rituaalne tagasitulek saaks mööduda ohutult. Nimiipuusid on tänapäeval umbes 3500–4000, kõik nad ei ela enam ühes piirkonnas, vaid üle riigi laiali. Kunagi elas suur osa neist Wallowa oru piirkonnas, mis asub Oregoni osariigi idaosas. Kuni 1877. aastal tulid sõdurid ja sundisid nad orust välja hoopis Idaho osariiki, senisest umbes kümme korda väiksemale maa-alale. Praeguseks on enamik nimiipuu reservaate samuti valgenahalise elanikkonnaga. Veidi üle tuhande elanikuga hõimupealinn Lapwai (Liblikamaa) on ainus erand, kus elab 80 protsendi ringis nimiipuusid.