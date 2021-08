Isamaa ei välista Soomere toetamist 

Seederi sõnul tahab Isamaa, et president valitaks ära parlamendis, kuid ta ootab teiste erakondade seisukohti. "Homme on parlamendierakondade esimeeste kokkusaamine ja on vaja saada selgust, mis puudutab Soomere võimalikku kandidatuuri. See jäi meil ka täna fraktsioonis õhku, et milline on siis teiste erakondade seisukoht ja hoiak, sest keegi ei ole Soomeret ametliku kandidaadi kandidaadina omalt poolt üles seadnud.“