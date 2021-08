Juhtkiri | Koolielu peab jääma terveks 

Alustades olulisimast: aasta ringi on kontaktõppel võimalik olla kõigil neil õpilastel, kes on vaktsineeritud – eneseisolatsiooni ei pea vaktsineeritu jääma ka siis, kui ollakse lähikontaktsed. Ehk siis: koolide laussulgemisi loodetavasti ei tulegi. Küll aga tuleb koju jääda loomulikult siis, kui (kaitsesüsti kiuste) siiski haigestutakse. Haigusperiood ja eneseisolatsioon hakkavad sarnanema koroonaeelse puudumisega: õpetaja sellist last enam e-õppe vormis pidevalt ei juhenda, teadmiste kontroll toimub ilmselt järelevastamiste käigus. Õpetajatele on selline asjade korraldus kindlasti rõõmusõnum, sest mäletame veel hästi nende muret ja kurnatust, kui õpiraskustega õpilased vajasid individuaalseid kontakttunde, ent ülejäänud klassitäit lapsi tuli korrale kutsuda ja neile tarkust jagada videopildi vahendusel.

Loodetavasti võimendavad vaktsineerimise vajalikkuse sõnumit nüüd ka koolid ise, saates kooliperele meeldetuletusi – suvevaheajal esimese süsti saamine tagab sügiseks juba mingisuguse kaitse, ent ka septembris kooliõe juures vaktsineerimine loob viirusteperioodiks turvalisema tunde. Kuigi piirkonniti on suuri erinevusi, on esimese süsti juba kätte saanud veerand üle 12aastastest noortest ja kolmveerand õpetajatest – oktoobri lõpuks võiks valitsuse plaani järgi olla 16–17aastastest kaitsepoogitud 70% ja kõigist õpetajatest 90%.

Murekohaks on aga alusharidus, kui praeguse seisuga on vaid veidi üle 60% lasteaiaõpetajatest vaktsineeritud. Lasteaiaealiste kaitsepookimiseni lähiajal veel ei jõuta, sestap ei saa alahinnata võimalust, et nagu varemgi viiruse suure leviku perioodidel, soovitatakse lapsed pigem koju jätta – seda pelgavatel lapsevanematel tasub kindlasti vaktsineerima minna, et vähendada haigestumise riski iseendale ja oma lähikondsetele. Iga inimese panus loeb, et uue viiruselaine ajal hoida ühiskond võimalikult avatuna.