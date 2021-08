Seisukoht | Vehklemismaa Eesti 

Vehklejad on tänavu suvel Eesti suurimad kangelased. See, millega naiste epee individuaalvõistluses pronksi võitnud Katrina Lehis ja naiskonnavõistluses Lehis, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrich hakkama said, on midagi, mida Eesti spordis varem juhtunud polegi. Me saime korraga juurde neli olümpiavõitjat. Mõnes mõttes polnud vehklejate olümpiamedalid muidugi suur üllatus. Kes vähegi sporti jälgib, teab ju, kui tavapäraseks on kujunenud meie epeevehklejate medalivõidud tiitlivõistlustel. Aga pärast triumfi Tokyos võime end raudselt vehklemismaaks pidada.

Lähiminevikku kiigates meenub, et Eestit on pärast meie atleetide suursaavutusi peetud ka kümnevõistluse, murdmaasuusatamise ja kettaheitemaaks. Kui kümnevõistluses oleme ikka tugevalt pildis, siis kõik teavad, mis seisus on praegu kaks teist spordiala. Ehk siis miks ei võiks vehklemisrahvas mõelda hoopis nii: praegune edu on alles millegi veel suurema eelmäng. Või nagu sportlased ikka armastavad öelda: siit on hea edasi minna. Seega võiks riigi, kohalike omavalitsuste ja sponsorite abiga kerkida nüüd Eestisse mõni uus vehklemissaal, rohkem lapsi valida just vehklemistrenni ja lõpuks saada motiveerivat tasu ka noortetreenerid.